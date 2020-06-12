الأردن : 27 إصابة جديدة بكورونا 3 منها في عمان

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جى بي سي نيوز :- اكدت وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم (27) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (4) حالات محليّة، و(23) حالة غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 890.

وأوضحت الوزارة في موجز إعلامي مشترك مع رئاسة الوزراء، أن الحالات الجديدة هي:

- (3) حالات لمخالطين في محافظة العاصمة.

- حالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين.

- حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- (22) حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر. (20 من جمهوريّة مصر، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)

وأضاف الموجز أنه سُجِّلت اليوم (7) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

ولفت إلى أنه تم إجراء (8995) فحصاً مخبريّاً اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (249431) فحصاً.