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الأردن : 18 اصابة جديدة بكورونا و 6 حالة شفاء

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الأردن : 18 اصابة جديدة بكورونا و 6 حالة شفاء الأردن : 18 اصابة جديدة بكورونا و 6 حالة شفاء

جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة محليّة، و(6) حالات غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 863.

وأوضحت الوزارة في موجز إعلامي مشترك مع رئاسة الوزراء، أن الحالات الجديدة هي:

- (11) حالة لمخالطين في محافظة العاصمة منهم (6) أبناء لإحدى المصابات، و(5) مخالطين لطبيب مصاب.

- حالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات).

- (5) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

- حالة واحدة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر (شيكاغو).

وأضاف الموجز أنه سُجِّلت اليوم (6) حالات شفاء لهذا اليوم: (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

ولفت إلى أنه تمّ إجراء (5422) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (240436) فحصاً.

ونوهت وزارة الصحّة إلى أنّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها تسجيل أكثر من عشر إصابات محليّة منذ وصولنا إلى مستوى "معتدل الخطورة" (الأزرق)، وفي حال استمرّ تسجيل أكثر من عشر إصابات على مدى سبعة أيّام متتالية - لا قدّر الله - فسنعود إلى المستوى "متوسّط الخطورة" الذي ستتمّ خلاله العودة إلى الإجراءات المشدّدة وتمديد ساعات الحظر الجزئي، وفرض حظر التجوّل الشامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى اتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحيّة والالتزام، وارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، خصوصاً في ظلّ التوسّع بفتح غالبيّة القطاعات.

كما دعت جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق (أمان) وتفعيله ليقوم بإرسال تنبيهات لهم في حال مخالطتهم أو اقترابهم من أشخاص مصابين، وقد أثبت التطبيق أهميّته في ضوء تمكّنه من الوصول إلى بعض الحالات المخالطة، وتسريع اكتشاف حالات إصابة.

جي بي سي نيوز

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