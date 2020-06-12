أخبار عاجلة

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم -
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال -
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

هيئة الدواء تُحذر من دواء للكبد بالأسواق: غير مطابق للمواصفات

Print
هيئة الدواء تُحذر من دواء للكبد بالأسواق: غير مطابق للمواصفات هيئة الدواء تُحذر من دواء للكبد بالأسواق: غير مطابق للمواصفات

مصراوي Masrawy

02:31 م الجمعة 12 يونيو 2020

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، إحدى التشغيلات من عقار "سينكولين بلس كبسول"؛ لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث أوزان الكبسولات.

ويستخدم العقار في علاج اختلال وظائف الصفراء ومتاعب الهضم، وكعلاج مساعد مع أدوية أمراض الكبد لتحسين وظائفه.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم "7 لسنة 2020"، إن هذه التشغيلة من إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية برقم تسجيل 1078/ 2018، للتشغيلة رقم 870419، والتي صدر بشأنها قرار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والذي نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث أوزان الكبسولات.

وطالبت الهيئة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاتها بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال المنشور للشركة المنتجة مالكة المستحضر ولشركات التوزيع؛ لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

ولفتت هيئة الدواء إلى أنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستتخذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.

b2d2f782-b77e-4c2a-b201-c99dd999597f

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

لقاء خاص - هل يمكن ان تترشح إمرأة لرئاسة إتحاد الكرة المصري يومًا ما؟ وتعليق قوي من سحر عبد الحق

لقاء خاص - هل يمكن ان تترشح إمرأة لرئاسة إتحاد الكرة المصري يومًا ما؟ وتعليق قوي من سحر عبد الحق

لقاء خاص - سحر عبد الحق: أشكر لجنة الحكام وجمال الغندور على منح التحكيم النسائي الفرصة في كأس مصر

لقاء خاص - سحر عبد الحق: أشكر لجنة الحكام وجمال الغندور على منح التحكيم النسائي الفرصة في كأس مصر

لقاء خاص - سحر عبد الحق: تولينا المسؤلية في وقت صعب وغير مستقر بالنسبة للكرة المصرية

لقاء خاص - سحر عبد الحق: تولينا المسؤلية في وقت صعب وغير مستقر بالنسبة للكرة المصرية

شبكة عيون الإخبارية