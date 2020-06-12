نجاح ولادة قيصرية لسيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أجرى أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى التأمين الصحي في السويس، عملية ولادة قيصرية لسيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين إن السيدة وصلت فجر اليوم الجمعة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إذ تظهر عليها بعض أعراض الإصابة، وعلى الفور جرى تجهيز غرفة العمليات بقسم العزل وإجراء عملية قيصرية وسط إجراءات وقائية مشددة لمكافحة العدوى.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن حالة الأم والرضيعة مستقرة، موضحا أن السيدة ورضيعتها يلقيان رعاية فائقة مع تطبيق الإجراءات الوقائية، بإشراف الدكتور محمود عبد النبي مدير المستشفى والدكتور محمود فتحي نائبه.

وأشار المصدر إلى أن العملية هي الأولى من نوعها منذ انتشار الفيروس المستجد، وأجرى العملية الدكتور تامر الشرابي أخصائي النساء والتوليد والدكتور طاهر أنور طبيب التخدير والممرضات إيمان السيد ومروة غريب وإيناس إسماعيل.