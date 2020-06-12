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العراقية تعيد النظر بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين

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وقالت هيئة التقاعد الوطنية على صفحتها في "فيسبوك": "استنادا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني، إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة 99% من المتقاعدين وتبقى عدد قليل سيتم إعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر القادم آليا على نظام الحاسبة الالكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هيئة التقاعد الوطنية أو فروعها في المحافظات".

ودعت هيئة التقاعد الوطنية أصحاب منافذ الصرف الإلكتروني كافة إلى عدم استقطاع مبالغ إضافية أو عمولات من المتقاعدين عند صرف المبالغ المستقطعة منهم والتي جرى إعادتها إليهم".

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلبا مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.

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