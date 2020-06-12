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علاوي مخاطبا العراقية: "أين الوعود والعهود"

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ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أين الوعود والعهود...هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين .

وتابع علاوي: "أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي أمرت؟

وختم رئيس ائتلاف "الوطنية" تغريدته، بالقول: "متى تتم محاكمتهم؟ إلى متى يتم التستر على الجناة؟

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حال تكليفه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.

كما تعهد رئيس الوزراء بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.

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