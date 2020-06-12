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"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال
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الاثنين 15 يونيو 2020 11:14 مساءً
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي"
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة"
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:53 مساءً
شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل
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الاثنين 15 يونيو 2020 10:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
آخر النهار| مجلس الوزراء يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 12 يونيو 2020 04:25 صباحاً
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