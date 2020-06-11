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منذ العصر وحتى الآن.. عُطل مفاجئ يضرب كهرباء "شنان حائل" وقراها

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منذ العصر وحتى الآن.. عُطل مفاجئ يضرب كهرباء "شنان حائل" وقراها منذ العصر وحتى الآن.. عُطل مفاجئ يضرب كهرباء "شنان حائل" وقراها
الظلام يخيم على المحافظة حيث يتواصل الانقطاع منذ أكثر من "6" ساعات

منذ العصر وحتى الآن.. عُطل مفاجئ يضرب كهرباء

يعيش عددٌ من سكان محافظة الشنان ١٠٠ كلم شرق حائل، وقرى "الخوي وسبيعة والعدوة والنعي ورك والقرفاء والبطين والسليل والجحفة ومبرز"، انقطاعاً مفاجئاً للكهرباء منذ الساعة الرابعة والنصف عصراً اليوم الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠ وحتى لحظة إعداد الخبر، ليخيم الظلام على المحافظة، حيث يتواصل الانقطاع منذ أكثر من ست ساعات.

واشتكى سكان المحافظة والقرى المتضررة من هذا الانقطاع مؤكدين أنهم تواصلوا مع طوارئ شركة الكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، غير أن موظفي الشركة يرجعون ذلك إلى عطل مفاجئ، وأن فرقها الميدانية باشرت عملية الإصلاح، وجارٍ إعادة الخدمة لمشتركيها المتأثرين.

وتساءل السكّان عن عدم قيام الشركة بالصيانة الدورية لمحطاتها حتى لا تتفاجأ بمثل هذه الأعطال المفاجئة.

وأكد المتضررون، أن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بالمحافظة، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالحلول، إلا أن الأمر يتكرر، ولا يزال يؤرق الأهالي.انقطاع الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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