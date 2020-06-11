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القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا

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القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا
في برقيتي عزاء لخادم الحرمين وولي عهده

القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة بيار نكورونزيزا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي ، في وفاة بيار نكورونزيزا.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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