"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه سوف يتم توجيه بعض الطرق، لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ حتی يوم الخميس الموافق 1441/11/25هـ المرحلة الأولى.

وبينت أن توجيه الطرق يأتي على النحو التالي: تحويل الطريق القادم من حي النزهة (شارع حسين عرب) والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني، من تقاطع (الغزاوي) باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع (الغزاوي) والالتفاف يمينا قبل التقاطع.

وأفادت بأنه سوف يتم عمل التفاف قبل إشارة (الغزاوي) للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة