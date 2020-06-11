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بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

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بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة
اشترطت صدور قانون اتحادي ينظم استخدامها

بعد

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن براد سميث رئيس مايكروسوفت، اليوم (الخميس)، أن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة، حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا.

وبيّن المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مات كاجل، أن رفض صانعي تكنولوجيا المراقبة هذه بسبب خطورتها، سيدفع المشرعين إلى عدم إنكار التهديدات المحدقة بالحقوق والحريات، وفقًا لـ"رويترز".

وتأتي هذه الأنباء عن نظام التعرف على الوجه من "واشنطن بوست"، بعد يوم من إعلان شركة أمازون تعليقها استخدام الشرطة لبرنامجها الخاص بالتعرف على الوجه لمدة عام، ليتوقف بذلك نشاط تجاري لها طالما دافعت عنه في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات على وحشية الشرطة ضد الملونين.

وأشعل موت الرجل الأسود جورج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة الشهر الماضي المخاوف من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه بشكل غير عادل ضد المحتجين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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