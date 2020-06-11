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بعد نشره لفيديو ساخر حول .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

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بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي بعد نشره لفيديو ساخر حول .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي
فرض غرامة بخمسين ألف جنيه إسترليني وحضور دورة تعليمية

بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب وسط توتنهام ديلي آلي من المشاركة في أول مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استئناف نشاطه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس قرارًا بإيقاف (آلي) لمباراة واحدة لنشره " ساخر" حول المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية ابتداءً من 17 يونيو الحالي، من دون حضور الجماهير الرياضية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن فيروس كورونا.

وسيغيب آلي عن مباراة توتنهام على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 19 يونيو، في لقاء بين متنافسين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما غرّم الاتحاد اللاعب، بخمسين ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار)، كما فرض عليه حضور دورة تعليمية.الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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