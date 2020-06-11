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الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ

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الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ
16 عيادة "تطمن" بمستشفيات ومراكز صحية تستقبل كل من يشعر بأعراض كورونا

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ

سجلت المنطقة الشرقية اليوم 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت خمس وفيات و666 حالة تعافٍ جديدة.

وتفصيلًا: سجلت الدمام 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت الهفوف 206، القطيف 52، الخبر 100، الجبيل 28، الظهران 50، المبرز 52، حفر الباطن 47، رأس تنورة 17، صفوى 1، الجفر 1، العيون 11، النعيرية 11، بقيق 2، الخفجي 11، سلوى 5، قرية العليا 5، البطحاء 1.

يُشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية كانت خصّصت 16 عيادة "تطمن" في مستشفيات ومراكز صحية بالمنطقة، والتي خصصت لكلّ من يشعر بأعراض كورونا المستجد "كوفيد – 19"؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.

وتستقبل عيادات "تطمن" التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ كل شخص لديه أعراض الجديد من مواطنين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة مباشرة وبدون أخذ مواعيد، في كلٍّ من: مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومستشفى بقيق العام، ومستشفى عنك العام، ومستشفى رأس تنورة العام، ومستشفى صفوى العام، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان في عريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، ومستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة من أجل الحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة للاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية لهم.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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