أخبار عاجلة

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" -
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة" -
الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية -
شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

Print
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
بزيادة قاربت 94% عن العام الماضي

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجًا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: ستة برامج في الدكتوراه، و47 برنامجًا في الماجستير، وثلاثة برامج في الدبلوم.

وتمت عملية القبول في تلك البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات ، مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحقّقة للعدالة في الترشيح للقبول.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وجّه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وبيّن أنه وفي ضوء ذلك التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.

ودعا الدكتور الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية:

https://services.kfu.edu.sa/Admission

وبيّن أنه التزامًا من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول؛ فسوف يتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونيًّا من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م.

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.جامعة الملك فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

"أملاك العالمية" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية

"أملاك العالمية" تعلن عن نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالية السعودية

شبكة عيون الإخبارية