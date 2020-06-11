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أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

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مقدمًا شكره لوزير الرياضة على اختيار المنطقة ضمن مساره

أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني

قدم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اختيار منطقة الباحة لتكون ضمن مسار رالي داكار الدولي ٢٠٢١ .

ونوه الأمير حسام بن سعود بالدعم اللامحدود من قيادة المملكة للرياضة والرياضيين في جميع أنواعها؛ تحقيقًا لرؤية 2030 لأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدًا أن المملكة أصبحت مضرب مثل في مجالات عدّة ومن ضمنها المجال الرياضي.

وبيّن أمير الباحة أن رالي داكار الدولي 2021 والذي أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن استضافة المملكة العربية له للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 15 من يناير 2021م سيكون له أثر إيجابي كبير من نواحٍ عدة على المناطق التي سيمر منها ومن أهمها السياحة والاقتصاد مما يضفي ذلك تطورًا في هذه المناطق.

رالي داكار رالي داكار السعودية وزارة الرياضة أمير الباحة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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