أخبار عاجلة

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" -
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة" -
الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية -
شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

Print
العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 16675 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات: بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالى والسليمانية وكركوك وبابل وذي قار والأنبار ونينوى.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 457 حالة، فيما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6568 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 9650؛ منهم 98 حالة في غرف العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على جائحة فيروس كورونا

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على جائحة فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

شبكة عيون الإخبارية