فرع "الإسلامية" بمكة يضيف 524 مسجدًا لصلاة الجمعة بالمحافظات

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تخفيفًا للتزاحم على الجوامع بالمنطقة فيما عدا العاصمة المقدسة وجدة

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، عن إضافة ٥٢٤ مسجدًا لصلاة الجمعة للمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عدا مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة؛ تخفيفًا للتزاحم على الجوامع التي تقام بها صلاة الجمعة سابقًا بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة؛ إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي التفاصيل: أوضح مدير عام الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري، أن فرع الوزارة أتمّ تهيئة ما يقارب ٥٢٤ مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بمحافظات المنطقة لتخفيف الضغط على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا، علمًا بأن الوزارة قد عدلت في البروتوكول المختصّ بفتح المساجد قبل الجمعة فأصبح الوقت المقرَّر لفتح الجوامع والمساجد يمتدّ إلى ٤٠ دقيقة قبل الصلاة.

وأشار الدكتور "الخامري" إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادًا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة.

وأكّد الدكتور الخامري أن فرع الوزارة بالمنطقة أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ منوهًا إلى أن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمرّ؛ داعيًا ومؤكدًا الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع؛ حفاظًا على سلامة الجميع.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد