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رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"

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رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"
شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة

رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ

توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في والعالم العربي.

ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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