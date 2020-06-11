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الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

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الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي الصفدي يدعو لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

جى بي سي نيوز :-   أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف جهود دول منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل لقرارها ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة.
وشدد الصفدي، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ،على أن قرار الضم سينسف كل الأسس، التي قامت عليها العملية السلمية وسيجعل من خيار الدولة الواحدة، التي تُمأسس نظام التمييز العنصري مآلا حتميا. وقال الصفدي إن طريق السلام العادل هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيين الشقيق وخصوصاً حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس المحتلة " التي يكرس صاحب الولاية الهاشمية التاريخية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكانات المملكة لحمايتها" مشيراً إلى أن حماية القدس وهويتها مسؤولية وواجب جماعي. وشدد الصفدي على أن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وعقد الاجتماع بدعوة من دولة فلسطين الشقيقة، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها المملكة العربية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلادش الشعبية وجمهورية غامبيا وجمهورية النيجر، إضافة إلى وزراء خارجية وممثلي 33 دولة عضو في المنظمة.
وكان آخر اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية بتاريخ 3 شباط 2020 بُحث فيه الإعلان عن الخطة الأمريكية.

 

جي بي سي نيوز

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