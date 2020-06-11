القيادة تعزي رئيس نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي على شمال بلاده

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أدانت واستنكرت هذا العمل الإجرامي ووصفته بالجبان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس النيجيري محمد بخاري، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز