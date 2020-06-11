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"تعليم الطائف" يتسلح بـ3 أجهزة فحص بصري مزودة بنظام إنذار وتعقيم آلي

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الأولى من نوعها على مستوى المملكة وضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، تركيب 3 أجهزة آلية لقياس درجات الحرارة ومزودة بنظام إنذار وتعقيم آلي؛ حيث يعدّ ذلك الأول من نوعه على مستوى المملكة ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا داخل تعليم الطائف.

وقد عملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف منذ بدء الجائحة على تنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الكوادر الوظيفية والزائرين داخل منشأة إدارة التعليم، والالتزام بالتدابير الصحية والبروتوكولات النظامية المعتمدة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة ووقاية موظفيها من وباء كورونا؛ فقد قامت بتركيب 3 أجهزة مقياس حرارة مع معقم آلي بدون لمس في داخل مبنى إدارة التعليم بالمحافظة في الفيصلية؛ حيث تعمل على قراءة حرارة الأشخاص وتعقيم اليدين آليًّا.

وأشار الخديدي إلى أن هذا المشروع يضاف إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذتها مع عودة الموظفين إلى مقرات العمل؛ والمتمثلة في تعقيم وتطهير مباني الإدارة ومكاتب التعليم، وتوفير المعقمات والكمامات، وإجراء الفحص البصري اليومي لمنسوبي الإدارة. كما شملت التدابير الاحترازية تقديم الخدمات للمراجعين عن بعد من خلال قنوات التواصل الرسمية.

عليم الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية