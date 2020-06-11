أخبار عاجلة

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" -
"بلدية الشرائع" تصادر الإبل السائبة بشوارع "راشدية مكة" -
الأردن تسجِّل 18 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية -
شبكة beIN أكثر المتضررين.. الشركات القطرية تبدأ في إجراءات التسريح وتخفيض الأجور.. هنا التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطلق": موتى شهداء لأنه وباء

Print
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء "المطلق": موتى شهداء لأنه وباء
في ردّه على متّصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بأن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم سأله قائلًا: والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟

فأجابه المطلق بقوله: الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.

وأضاف المطلق: "في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

مصر.. تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على جائحة فيروس كورونا

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على جائحة فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

شبكة عيون الإخبارية