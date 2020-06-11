السودان يتسلم مساعدات طبية من الصين

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول عمر قمر الدين، وزير الدولة بالخارجية السودانية، الذي مثل الحكومة خلال استقبال الوفد الصيني، إن السودان يتطلع إلى علاقات تعاون ثنائية مع دولة الصين في كل المجالات خاصة في الصحة والتعليم، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين السودان والصين.

وتابع قمر الدين، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، صباح اليوم الخميس: "بعد وصول المساعدات الطبية الصينية للسودان نثمن جهود الوفد الطبي المرافق، ونعبر عن رغبتنا في استمرار العلاقات مع الصين وانتقالها إلى آفاق أرحب".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 416 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.