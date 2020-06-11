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جنوب سيناء تصدر قرارًا بشأن إعادة تشغيل مراكز الغوص

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جنوب سيناء تصدر قرارًا بشأن إعادة تشغيل مراكز الغوص جنوب سيناء تصدر قرارًا بشأن إعادة تشغيل مراكز الغوص

مصراوي Masrawy

03:05 م الخميس 11 يونيو 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، قرارًا رقم (109) لسنة 2020، بشأن إعادة التشغيل التدريجي للسقالات، ومراكز الغوص، والسنوركل، والأنشطة البحرية، واليخوت السياحية، كأحد إجراءات التحرر التدريجي من الحظر، في القطاع السياحي طبقًا لخطة الدولة في هذا الشأن.

ونص القرار على إعادة التشغيل التدريجي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، وتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لفحص طلبات المراكز التي تتقدم لإعادة التشغيل، والتأكد من استيفاء الشروط وضوابط التشغيل، وإعداد تقرير مفصل ليصدق عليه المحافظ.

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