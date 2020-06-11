"الأطباء" في خطاب للحكومة: أزمة التكليف لم تُحل

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة أطباء التكليف الجدد (مارس ۲۰۲۰).

وأوضحت النقابة أن الأزمة ما زالت لم تراوح مكانها، إذ لم يتم وضع أي حلول لها من قبل مسئولي وزارة الصحة حتى الآن، على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل هذه المشكلة، وهذا الأمر يلحق الضرر المباشر بمستقبل أكثر من 7 آلاف من شباب الأطباء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهودهم في المنظومة الصحية خاصة في هذه الظروف الحرجة.

وأشارت النقابة إلى أنه على الرغم من عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي شباب الأطباء ومسئولي وزارة الصحة بحضور ممثلي النقابة وشرح فيها شباب الأطباء سلبيات النظام المستحدث الذي ظهرت عند تطبيقه فعليا على الدفعة التكميلية السابقة، وتقدموا بمقترحات عملية لحل المشكلة، وطلبوا التكليف طبقا للنظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات طويلة لحين وضع خطة متأنية والتجهيز الفعلي لأي نظام جدید مستحدث قبل تطبيقه لتلافي حدوث سلبيات جوهرية تخل بالمنظومة التدريبية والصحية وبمستقبل الأطباء أنفسهم، إلا أن مسئولي الوزارة لم يضعوا حلولا فعلية للمشكلة بل للاسف يحاولون الالتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية، بالإعلان عن تكليف من يرغب على النظام المستحدث وتكليف من يرغب على نظام (ثالث) عبارة عن تكليف الأطباء بالمستشفيات لمدة عام ثم التحاقهم بنفس النظام المستحدث بما فيه من مشكلات عديدة (أي أن مسئولى وزارة الصحة يرغبون فقط في تجميد الوضع لمدة عام ثم العودة للنظام المستحدث المعترض عليه)، وفق النقابة.

