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محاكاة للإجراءات الوقائية بلجان الامتحانات في جنوب سيناء

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فيديو محاكاة للإجراءات الوقائية بلجان الامتحانات في جنوب سيناء محاكاة للإجراءات الوقائية بلجان الامتحانات في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:36 م الخميس 11 يونيو 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، محاكاة للإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة الجهات المعنية لتأمين منظومة الامتحانات من طلاب وملاحظين.

جاء ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" تزامنًا مع الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020، وفقًا للضوابط التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توافر مستلزمات الوقاية بجميع اللجان، وتوزيع الكمامات على الطلاب يوميًا بالمجان، والتأكد من إجراءات تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان يوميًا وتطهير غرفة الكنترول، وغرف تقدير الدرجات، وتقليل نسب الطلاب داخل اللجان إلى 14 طالبًا، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

أسنعراض فيديو محاكاة للإجراءات الوقائيةداخل لجان الامتحانات (2)

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