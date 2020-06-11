أخبار عاجلة

فرنسا.. تسجيل 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا -
خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : تنبيه لمستخدمي تطبيق فيس بوك

Print
الأردن : تنبيه لمستخدمي تطبيق فيس بوك الأردن : تنبيه لمستخدمي تطبيق فيس بوك

جى بي سي نيوز  :- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي تطبيق "الفيسبوك" إلى ضرورة الانتباه إلى أن هذا التطبيق يقوم بتحميل نسخة من كافة الأرقام وجهات الاتصال الموجودة على هاتف المستخدم الخلوي من خلال خاصية "Upload Contacts  /Sync" وأنه وفي حال تمت سرقة الحساب الشخصي لـ "الفيسبوك"، سيتم الحصول على كافة الأرقام الخلوية المخزنة على الهاتف الخلوي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن بإمكان مستخدم تطبيق "الفيسبوك" التحقق من أن التطبيق قد قام بتخزين أرقامه من خلال فتح تطبيق الماسنجر ومن ثم الضغط على صورة البروفايل الخاصة به حيث ستظهر الخيارات المتاحة لإدارة تطبيق ماسنجر.
وأشارت الى أن بإمكان المستخدم النزول إلى اسفل القائمة واختيار "People" أو الاشخاص لتظهر خيارات "Upload Contacts " في حال رغب المستخدم بتحميل قائمة جهات الاتصال الخاصة به واضافتها، والخيار الثاني هو "Manage Contacts" أو ادارة جهات الاتصال، حيث يمكنه اختيار هذه الخاصية والنزول إلى أسفل الصفحة ليجد نسخة من جميع الأرقام الموجودة على هاتفه الخلوي، وفي حال رغب بإزالة هذه النسخة من التطبيق عليه الضغط على حذف جميع الجهات أو "Delete All"، وحتى لا يتم تحميل جهات الاتصال مرة أخرى يجب ايقاف خاصية "Upload Contacts " وتغييرها إلى Off.
وأضاف الهيئة، وفي حال لم يرغب المستخدم في حذف جهات الاتصال والإبقاء عليها كنسخة احتياطية، عليه اتباع بعض الخطوات لحماية الحساب الشخصي لـ "الفيسبوك" بشكل عام. وتتضمن الخطوات  التأكد من أن كلمة المرور الخاصة به تحتوي على رموز وأرقام وأحرف كبيرة، وعلى أن تتكون من 8 أحرف على الأقل، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية التي تقوم بإرسال رسالة نصية برمز تفعيل كرسالة نصية حتى بعد ادخال كلمة المرور يتم من خلالها تعقيد عملية الاختراق إضافة إلى  عدم استخدام "الفيسبوك" من أجهزة عامة سواء كانت جهازا لوحيا أو هاتف شخص آخر أو جهاز حاسوب.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية

الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية

الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو

الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو

البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي

البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي

بعد أن كان من المحرمات.. مناطق نفوذ الأسد تهمس: ارحل

بعد أن كان من المحرمات.. مناطق نفوذ الأسد تهمس: ارحل

شبكة عيون الإخبارية