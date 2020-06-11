الأردن : تنبيه لمستخدمي تطبيق فيس بوك

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جى بي سي نيوز :- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي تطبيق "الفيسبوك" إلى ضرورة الانتباه إلى أن هذا التطبيق يقوم بتحميل نسخة من كافة الأرقام وجهات الاتصال الموجودة على هاتف المستخدم الخلوي من خلال خاصية "Upload Contacts /Sync" وأنه وفي حال تمت سرقة الحساب الشخصي لـ "الفيسبوك"، سيتم الحصول على كافة الأرقام الخلوية المخزنة على الهاتف الخلوي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن بإمكان مستخدم تطبيق "الفيسبوك" التحقق من أن التطبيق قد قام بتخزين أرقامه من خلال فتح تطبيق الماسنجر ومن ثم الضغط على صورة البروفايل الخاصة به حيث ستظهر الخيارات المتاحة لإدارة تطبيق ماسنجر.

وأشارت الى أن بإمكان المستخدم النزول إلى اسفل القائمة واختيار "People" أو الاشخاص لتظهر خيارات "Upload Contacts " في حال رغب المستخدم بتحميل قائمة جهات الاتصال الخاصة به واضافتها، والخيار الثاني هو "Manage Contacts" أو ادارة جهات الاتصال، حيث يمكنه اختيار هذه الخاصية والنزول إلى أسفل الصفحة ليجد نسخة من جميع الأرقام الموجودة على هاتفه الخلوي، وفي حال رغب بإزالة هذه النسخة من التطبيق عليه الضغط على حذف جميع الجهات أو "Delete All"، وحتى لا يتم تحميل جهات الاتصال مرة أخرى يجب ايقاف خاصية "Upload Contacts " وتغييرها إلى Off.

وأضاف الهيئة، وفي حال لم يرغب المستخدم في حذف جهات الاتصال والإبقاء عليها كنسخة احتياطية، عليه اتباع بعض الخطوات لحماية الحساب الشخصي لـ "الفيسبوك" بشكل عام. وتتضمن الخطوات التأكد من أن كلمة المرور الخاصة به تحتوي على رموز وأرقام وأحرف كبيرة، وعلى أن تتكون من 8 أحرف على الأقل، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية التي تقوم بإرسال رسالة نصية برمز تفعيل كرسالة نصية حتى بعد ادخال كلمة المرور يتم من خلالها تعقيد عملية الاختراق إضافة إلى عدم استخدام "الفيسبوك" من أجهزة عامة سواء كانت جهازا لوحيا أو هاتف شخص آخر أو جهاز حاسوب.