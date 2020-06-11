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كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا

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كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا
المكسيك سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية

كورونا في أمريكا اللاتينية: الوفيات تتجاوز 70 ألفًا.. وأرقام الضحايا بالبرازيل يقترب من 40 ألفًا

أظهر إحصاء لرويترز أن أزمة في أمريكا اللاتينية وصلت إلى مرحلة جديدة قاتمة يوم الأربعاء، مع تجاوز مجمل الوفيات 70 ألفًا؛ بينما سجلت المكسيك رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات اليومية المؤكدة.

ولا تزال البرازيل، أكبر في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا مع اقتراب وفياتها من 40 ألفًا؛ لتكون بذلك صاحبة ثالث أعلى معدل وفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة؛ فقد سجلت رقمًا قياسيًّا مرتفعًا للإصابات المؤكدة الجديدة بلغ 4883 أمس الأربعاء، فضلًا عن 708 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وحددت منظمة الصحة العالمية أمريكا اللاتينية، على أنها بؤرة التفشي الجديدة للفيروس الذي بدأ انتشاره قبيل حلول العام الجديد في الصين، وسرعان ما امتد إلى أوروبا وما وراءها.

وتُقِر الحكومات حول العالم بأن عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وبلغت وفيات أمريكا اللاتينية في مجملها 70972، والإصابات المؤكدة 1.45 مليون.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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