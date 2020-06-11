في أسبوع.. إغلاق 204 منشآت غذائية بمكة خالفت تدابير "كورونا"

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خلال 1954 جولة رقابية على الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة 1954 جولة رقابية على الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المدير العام لشؤون البلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أنه تم تكثيف عمل الفِرق الميدانية في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة. وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 204 منشآت، منها 65 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، و139 مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأفاد بأنه يتم خلال هذه الفترة تكثيف الجولات الرقابية من قِبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، بمتابعة من الإدارة العامة لشؤون البلديات على تلك الحملات؛ وذلك للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجود الختم البيطري على الذبائح. مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار "الزايدي" إلى أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات، والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة. وقد بلغ عدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغًا، تم التعامل معها.