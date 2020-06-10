أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

"شالوم" من قائد أول طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون،وإسرائيليون يرحبون:"يا هلا ريحة زايد وشخبوط"

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
كان من الممكن لسيف أن يطرد من عمله مثل العديد من الشباب بسبب انتشار فيروس كورونا

كان من الممكن لسيف أن يطرد من عمله مثل العديد من الشباب بسبب انتشار فيروس كورونا

أنا الشاهد: كيف تأثرت تربية الحيوانات الأليفة بسبب فيروس كورونا؟

أنا الشاهد: كيف تأثرت تربية الحيوانات الأليفة بسبب فيروس كورونا؟

السينما مصابة بكورونا - الجزء الثاني

السينما مصابة بكورونا - الجزء الثاني

في الحجر ...اختارت أقرب بلدة على الحدود اللبنانية الفلسطينية كي تكون بجوار أهلها

في الحجر ...اختارت أقرب بلدة على الحدود اللبنانية الفلسطينية كي تكون بجوار أهلها

شبكة عيون الإخبارية