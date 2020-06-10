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خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم
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السبت 13 يونيو 2020 11:16 مساءً
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب
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السبت 13 يونيو 2020 10:56 مساءً
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية
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السبت 13 يونيو 2020 10:43 مساءً
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا
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السبت 13 يونيو 2020 10:33 مساءً
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
المتحدث باسم وزارة الري يكشف أبرز ما دار في اجتماع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
فيديو
Mbc مصر
الأربعاء 10 يونيو 2020 11:17 مساءً
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