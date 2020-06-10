أخبار عاجلة

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة" -
الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم -
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة شفاء

Print
الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة شفاء الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة شفاء

جى بي سي نيوز  :- أكدت وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 840.

وأوضحت الوزارة في موجز إعلامي مشترك مع رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، أن الحالات هي:

- (4) إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

- (8) حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر. ( 6من الباكستان و1 أثيوبيا و1 من )

- حالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

وأوضح الموجز إن المملكة سجلت اليوم (30) حالة شفاء لهذا اليوم: (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(3) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(17) في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى أنه تمّ إجراء (6236) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (235014) فحصاً.

وبين الموجز أن أحد المصابين الذين تمّ اكتشاف حالتهم قبل بضعة أيّام كان يستخدم تطبيق (أمان) على هاتفه المحمول، وبفضل ذلك تمّ الوصول إلى (39) مخالطاً له، بعد أن قام التطبيق بإرسال تنبيهات لهم.

ودعت وزارة الصحّة هؤلاء الأشخاص إلى مراجعة الجهات الصحيّة المختصّة لفحصهم والكشف عن حالاتهم.

كما دعت جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم، وتسهيل عمليّة تتبّع المخالطين، وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

بوتين يهنئ المواطنين باليوم الوطني لروسيا

بوتين يهنئ المواطنين باليوم الوطني لروسيا

ظهور تهنئة لجميع المواطنين في سماء روسيا

ظهور تهنئة لجميع المواطنين في سماء روسيا

شبكة عيون الإخبارية