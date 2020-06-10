الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة شفاء

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جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الصحة أن المملكة سجلت اليوم 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 840.

وأوضحت الوزارة في موجز إعلامي مشترك مع رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، أن الحالات هي:

- (4) إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

- (8) حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر. ( 6من الباكستان و1 أثيوبيا و1 من روسيا)

- حالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

وأوضح الموجز إن المملكة سجلت اليوم (30) حالة شفاء لهذا اليوم: (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(3) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(17) في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى أنه تمّ إجراء (6236) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (235014) فحصاً.

وبين الموجز أن أحد المصابين الذين تمّ اكتشاف حالتهم قبل بضعة أيّام كان يستخدم تطبيق (أمان) على هاتفه المحمول، وبفضل ذلك تمّ الوصول إلى (39) مخالطاً له، بعد أن قام التطبيق بإرسال تنبيهات لهم.

ودعت وزارة الصحّة هؤلاء الأشخاص إلى مراجعة الجهات الصحيّة المختصّة لفحصهم والكشف عن حالاتهم.

كما دعت جميع المواطنين إلى تحميل تطبيق (أمان) بهدف حمايتهم، وتسهيل عمليّة تتبّع المخالطين، وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.