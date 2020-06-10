حبس 18 مصريا خالفوا اوامر الدفاع في الأردن

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جى بي سي نيوز :- قررت محكمة بداية جزاء السلط الحكم بحبس 18 مصريا خالفوا اوامر الدفاع في الاردن .

وجاء في قرار المحكمة :

تقرر المحكمة وعملا باحكام الماده 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الأظناء بما يلي:

1. بجرم مخالفه امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والحكم على كل واحد منهم عملا باحكام امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة الماده 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بالحبس شهرين والرسوم لكل واحد منهم ، قراراً وجاهيا بحق الاظناء قابلا للاستئناف