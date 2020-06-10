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247 درجة للعام و205 للخاص.. اعتماد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي في المنيا

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مصراوي Masrawy

11:31 ص الأربعاء 10 يونيو 2020

المنيا– محمد النادي:

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة، للعام الدراسي 2020 / 2021.

وجرى تحديد مجموع 247 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27 ألف و 513 طالبًا وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام، ويبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68 ألف و 590 طالبًا وطالبة، والتي تتمثل في 14 مدرسة "تجاري، و31 صناعي، و6 زراعي".

كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

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