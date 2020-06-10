ضبط مقهى مخالف لإجراءات الحظر في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا– محمد النادي:

ضبطت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، مقهى مخالف لقرارات الحظر بمنطقة كورنيش النيل.

وأوضح بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، أنه جرى ضبط طاولات وكراسي، وثلاجة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة، وتحرير محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأفاد البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءًا على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.