تسريب صوتي جديد لأمير قطر السابق.. هذا ما قاله عن السعودية

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جمعته مكالمة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا جديدًا مسربًا لمكالمة تليفونية، جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان محورها المملكة العربية السعودية.

وتناول حمد بن خليفة طبيعة علاقته مع السعودية، ويصفها بالمهادنة من أجل تنفيذ مخططات قطر، وذلك ردًّا على تساؤل الرئيس الليبي الراحل.

ويتساءل "القذافي" في المقطع الصوتي، الذي نشره خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن سبب مهادنة الدوحة للرياض؛ ليرد أمير قطر السابق بأن الأمر ليس كما يعتقد، بل إنها مهادنة من أجل تنفيذ مخططات الإمارة الخليجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المخططات.

ويأتي التسجيل المسرب ضمن عدد من التسريبات لمكالمات هاتفية، جمعت أمير قطر السابق برؤساء وسياسيين عرب، وأثارت لغطًا واسعًا على "تويتر" بسبب ما جاء في مضمونها؛ إذ أطلق فيها حمد بن خليفة لنفسه العنان للإساءة لزعماء ودول، كما كشف عن مخططاته لإثارة القلاقل في ليبيا وغيرها، فضلاً عن اعترافه بتحكمه في المحتوى الذي تقدمه شبكة "الجزيرة" الإخبارية، كما يصف في أحد تلك التسجيلات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية، أثارت اشمئزاز المغردين.