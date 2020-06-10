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iOS 14 سيدعم تسجيل المكالمات بدون تطبيقات

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iOS 14 سيدعم تسجيل المكالمات بدون تطبيقات iOS 14 سيدعم تسجيل المكالمات بدون تطبيقات

كشفت صورة تخص الإصدار 14 المرتقب من نظام iOS المُشغِّل لهواتف آيفون الذكية أنه سيأتي مع دعم أصيل لتسجيل المكالمات لكل من المكالمات الهاتفية، ومكالمات خدمة (فيس تايم) FaceTime.

وتأتي الخاصية مع رسالة تُذكّر المستخدم بأن تفعيلها سيسمح بتسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة في الجهاز، كما أنها تطلب من المستخدم الموافقة على تحمل مسؤولية إعلام جميع أطراف المكالمات بأنها تُسجَّل، والموافقة على تحمل التبعات القانونية وراء ذلك. كما تطلب الرسالة من المستخدم الموافقة على عدم السماح لأي شخص باستخدام الهاتف أثناء تفعيل الميزة.

iOS 14 سيدعم تسجيل المكالمات بدون تطبيقات

ولا يزال من غير الواضح هل سيكون تسجيل المكالمات متاحًا في جميع الدول حيث إن بعض البلدان لديها لوائح أكثر صرامة في هذا الشأن، ولا يُسمح بتسجيل المكالمات من قبل المستخدمين.

يُشار إلى أنه يُنتظر أن تُعلن آبل عن نظام iOS 14 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 المقرر في 22 حزيران/ يونيو الجاري، وسيكون متاحًا لجميع هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 13.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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