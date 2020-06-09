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الأعلى للإعلام يخطر النهار بإنهاء أزمة مذيعات القناة بعد تقنين أوضاعهن

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الأعلى للإعلام يخطر النهار بإنهاء أزمة مذيعات القناة بعد تقنين أوضاعهن الأعلى للإعلام يخطر النهار بإنهاء أزمة مذيعات القناة بعد تقنين أوضاعهن

مصراوي Masrawy

05:46 م الثلاثاء 09 يونيو 2020

(مصراوي)

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا إلى قناة النهار، أعلن فيه أنه لا مانع لديه من عودة المذيعات اللاتي قمن بتقنين أوضاعهن مع نقابة الإعلاميين، بعد صدور قرار من المجلس بمنعهن من الظهور.

وقال الخطاب الذي وجهه الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقناة النهار: بالإشارة إلى الخطاب الوارد من نقابة الإعلاميين بشأن قيام المذيعات دعاء فاروق - ريهام البارودي- علا شوشة بتقنين أوضاعهن بالنقابة، برجاء التكرم بأنه لا مانع لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمزاولتهن لنشاطهن الإعلامي بالقناة.

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