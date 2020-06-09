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رئيس مدينة مطاي يتابع إجراءات مواجهة كورونا

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رئيس مدينة مطاي يتابع إجراءات مواجهة كورونا رئيس مدينة مطاي يتابع إجراءات مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

04:51 م الثلاثاء 09 يونيو 2020

المنيا- محمد النادي:

تابع خالد عبدالرؤوف رئيس مدينة مطاي، بالمنيا، اليوم الثلاثاء، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المُستجد.

وقال "عبدالرؤوف"، في تصريحات له، إنه جرى تنظيف ميدان النافورة، ورفع تراكمات القمامة من الطريق العام ومن أماكن تجمعها تمهيدًا لرفعها إلى الظهير الصحراوي، وإزالة الإشغالات من الشارع العمومي لتوسيع نهر الطريق، وجرى التأكيد على التزام البائعين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتفعيل القوانين بحزم.

وتابع رئيس المركز، أعمال النظافة بطريق 242 أمام قرية نزلة ثابت بحي غرب المدينة، والذي جرى رصفه حديثًا.

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