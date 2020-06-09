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الأردن : 13 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة شفاء​

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الأردن : 13 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة شفاء​ الأردن : 13 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة شفاء​

جى بي سي نيوز :- أكد موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن المملكة سجلت اليوم (13) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 808 حالة.

وأوضح الموجز الصادر مساء الأحد، أن الإصابات هي:

- (7) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و(6) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

- (5) حالات لأردنيين قادمين من الخارج (باكستان) يقيمون في أحد فنادق الحجر.

- حالة في محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

وأضاف الموجز أن المملكة سجلت اليوم (21) حالة شفاء لهذا اليوم: (15) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وبين أنه تمّ إجراء (4223) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (222128) فحوصات.

ولفت الموجز إلى أنه "ضمن المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، تمّ اليوم استقبال (346) أردنيّاً قدموا من جمهوريّة العربيّة عبر ميناء نويبع، وتمّ نقلهم إلى مواقع الحجر العام في البحر الميّت".

- للاطلاع على خطة فتح القطاعات، ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا على الرابط الآتي:

https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen

جي بي سي نيوز

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