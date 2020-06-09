الصحة للمواطنين: استعملوا الكمامة مرة واحدة.. ولا تشاركوها مع الآخرين

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحرص على استعمال الكمامة لمرة واحدة فقط، وعدم مشاركتها مع الأخرين، كأحد سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء.

كانت منظمة الصحة العالمية، نشرت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامات، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإرشادات اللازمة تشمل:

1- قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

2- تفقد الكمامة وتأكد من خلوها من الشقوق والثقوب.

3- حدد الطرف العلوي من الكمامة (موضع الشريط المعدني).

4- تأكد من توجيه الجهة الصحيحة من الكمامة إلى الخارج (الجهة الملونة).

5- ضع الكمامة على وجهك. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

6- اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

7- لا تلمس الكمامة ما دمت ترتديها للحماية.

8- بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مع الحرص على إبعادها عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

9- تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في سلة مهملات مغلقة. لا تستخدم الكمامة المستعملة مرة أخرى.

10- نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها، إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسختين بوضوح.

وشددت الصحة العالمية على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.