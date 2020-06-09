أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

المتحدث باسم الرئاسة يشرح تفاصيل قرارات الرئيس السيسي لدعم المتضررين من كورونا

Print
مواضيع متعلقة
#صباحك_مصري يرصد جولة لجنة التفتيش على الفنادق السياحية قبل تشغيلها

#صباحك_مصري يرصد جولة لجنة التفتيش على الفنادق السياحية قبل تشغيلها

بعد 30 سنة كفاح .. الرئيس السيسي يوجه بتكريم عم صبحي

بعد 30 سنة كفاح .. الرئيس السيسي يوجه بتكريم عم صبحي

شوف لما الفلوس تتكلم ممكن تقول إيه؟!!

شوف لما الفلوس تتكلم ممكن تقول إيه؟!!

فرحة شمس بلقب الخديوي اسماعيل لها #سرايا_عابدين

فرحة شمس بلقب الخديوي اسماعيل لها #سرايا_عابدين

شبكة عيون الإخبارية