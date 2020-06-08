السكة الحديد تفوز بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي لالتزامها بمحاربة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي على شبكتها داخل القطارات أو على أرصفة المحطات ولتنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لجميع المسافرين على شبكتها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين السلامة على شبكة خطوطها والعمل على زيادة وصول المرأة إلى خدمات النقل الآمنة، لضمان حصولها على كافة الفرص الاقتصادية والوظيفية والتعليمية وغيرها من المزايا الاجتماعية بالشكل المرضي.

وأهدى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة الفوز للفريق كامل الوزير وزير النقل وللعاملين بالهيئة، نظرًا لمجهوداتهم في تنفيذ عدد كبير من الإجراءات في إطار مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممول من البنك الأوروبي، والتي تهدف إلى زيادة الأمن والأمان وزيادة الحرية وسهولة الحركة التي تحتاجها المرأة لتحسين وصولها إلى أماكن العمل والتعليم والخدمات الأخرى عن طريق استخدام خطوط السكك الحديدية كوسيلة نقل آمنة، حيث أن الهيئة تنقل ما لا يقل عن 40 مليون سيدة خلال العام.

وأكد رسلان، استمرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر سعيها الدائم لأن تكون نموذج يحتذى به في تمكين المرأة المصرية الأمر الذي يتطلب توفير أعلى معدلات الحماية لها في في سبيل تنفيذ رؤية مصر وتعاطيًا مع خطة التنمية الوطنية 2030، والتي يحتل فيها تمكين النساء وحمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي أولولية عليا.