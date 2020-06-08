شاهد.. وافد يقتل "ثعبان" طوله متران في مزرعة كفيله بالقنفذة

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ترصد له العامل بينما كان منشغلاً بالتهام فأر

تمكن عامل وافد بمزرعة مواطن ببلدة بني سحار غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة من قتل ثعبان كبير يصل طوله لـ مترين بمزرعة كفيله.

وتفصيلاً قال: "إبراهيم" ابن صاحب المزرعة إنه وجد الثعبان بمزرعة والده محمد مديني بن شمعه ( رحمه الله)، مضيفًا أن هذا الثعبان يعد أحد أطوال الثعابين التي تم العثور عليها أخيرًا في المنطقة ويبلغ طوله قرابة المترين، مشيرًا إلى أن الثعبان قد تسبب في إحداث خوف ورعب للحيوانات والأبقار التي يقوم بتربيتها في المزرعة.

وكان العامل قد ترصد منذ فترة للتخلص منه لإبعاد شبح الخوف الذي يهدد ماشيته التي يقوم بتربيتها، وفِي عصر هذا اليوم تمكن العامل ( ع.ب) من قتل الثعبان عندما كان يلتهم فريسته والتي كانت "فأر" بحجم كبير، وبينما كان الثعبان منشغلاً بتناول وجبته ، قام العامل بقتله بعصا غليظة كانت بحوزته، ليلقى حتفه وفِي فمه الفأر.