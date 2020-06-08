"الخرمة" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

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حالات التعافي وصلت لـ14 شخصاً

سجلت محافظة الخرمة اليوم، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل عدد المصابين بالمحافظة والمسجلين بموقع وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين إلى 20 حالة مؤكدة.

وكانت الحالات الخمسة المسجلة اليوم، من المخالطين لحالتين مصابتين بفيروس كورونا، سجلت الأولى بالرياض قبل يومين والثانية لسيدة سبعينية، تأكد إصابتها يوم أمس الأول بمحافظة الخرمة.

وكانت آخر الإصابات النشطة بالخرمة سُجلت قبل حوالي 20 يوماً، وبلغت 14 حالة مصابة بكورونا، تم خروجهم جميعاً من المستشفى على التوالي بعد تماثلهم للشفاء وتعافيهم من الفيروس.



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