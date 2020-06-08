العيسى لـ"سبق": الخاسر الأكبر من إلغاء الدوري الهلال والنصر

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طالب اتحاد القدم بسرعة أخذ القرار

طالب إبراهيم العيسى، لاعب النصر السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة أخذ القرار الحاسم في إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم؛ لأن المعطيات التي أمام الجميع واضحة بأخذ القرار المناسب من أجل صحة الرياضيين جميعًا.

وأضاف "العيسى" في تصريح، خص به "سبق": "لا يهم الآن إن تم تتويج الهلال باللقب أو غير ذلك؛ فالدولة - أعزها الله - جعلت الأولوية صحة الإنسان بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)؛ وبالتالي فإن من المغامرة استكمال الدوري في أغسطس المقبل؛ إذ إن درجة الحرارة تتجاوز الـ 40؛ وبالتالي الطقس غير مناسب للعب، إضافة إلى أن تعرُّض اللاعبين للإصابة خلال هذه الفترة وارد بشكل كبير، وصعوبة عودة المحترفين الأجانب والمدربين من الخارج في ظل توقف رحلات الطيران الخارجية".

وأشار "العيسى" إلى أنه لأول مرة في تاريخ الدوري يحصل اللاعب على إجازة تتجاوز الشهرين، وهي قابلة للزيادة؛ وبالتالي يؤثر ذلك على العودة للملاعب قبل 45 يومًا كفترة إعداد لموسم جديد.

وعن الخاسر الأكبر في حال إلغاء الدوري قال "العيسي": "الهلال والنصر هما الخاسران الأكبر في حال عدم إعلان الفريق المتوج بلقب الدوري، بينما الرابح الأكبر الفرق التي كانت مهددة بالهبوط، وربما يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيادة فرق الدوري إلى 18 فريقًا أو 20 في حال عدم هبوط الفرق التي تقبع في ذيل سلم الترتيب".