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"كورونا" يصيب 99 سنغالياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 4.427

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"كورونا" يصيب 99 سنغالياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 4.427 "كورونا" يصيب 99 سنغالياً جديداً.. والحصيلة ترتفع إلى 4.427
عدد الوفيات يصل إلى 49

سجلت السنغال 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 1010 فحوص، أجريت خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم (الاثنين).

وبينت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 4427 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

وأضافت أن مجموع الوفيات بلغ 49 حالة.

وقررت السنغالية مؤخراً، تمديد حالة الطوارئ الوطنية إلى غاية 2 يوليو المقبل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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