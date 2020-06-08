اجتماع ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة خلافات سد النهضة

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بحضور 3 مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الري السودانية اليوم الاثنين أن اجتماعًا ثلاثيًّا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر سيُعقد عبر الفيديو غدًا لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان، نقلته "فرانس 24"، أن الاجتماع سيُعقد بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وكانت المفاوضات قد توقفت في فبراير (شباط) الماضي إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق، أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.