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بمشاركة 150 من أولياء أمور اللاعبين.. اللجنة الفنية تختتم دورتها التدريبية

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بمشاركة 150 من أولياء أمور اللاعبين.. اللجنة الفنية تختتم دورتها التدريبية بمشاركة 150 من أولياء أمور اللاعبين.. اللجنة الفنية تختتم دورتها التدريبية
أقيمت على مدار يومين عبر الفصول الافتراضية

بمشاركة 150 من أولياء أمور اللاعبين.. اللجنة الفنية تختتم دورتها التدريبية

بمشاركة 150 من أولياء أمور اللاعبين من الجنسين، اختتمت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدورة التدريبية لأولياء أمور اللاعبين التي أقيمت على مدار يومين عبر الفصول الافتراضية المتزامنة.


وتم خلال المحاضرات التطرق إلى عدد من الجوانب المهمة في العلوم المختلفة والمرتبطة بالرياضة بشكل عام وبكرة القدم بشكل خاص حيث توزعت محاضرات الدورة على المحاضرين وهم كل من محمد فقيهي نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي والذي تحدث عن الأسرة والرعاية النفسية للاعبي كرة القدم، وغريب الشويعر رئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود والذي تطرق إلى تغذية الرياضيين، وعلي الغامدي عضو اللجنة الفنية والذي تناول محور الأسرة الرمز الخفي في صناعة النجم، ومشبب الحكيم مدرب الوطني للبراعم والذي تحدث عن طرق تحديد الموهبة في كرة القدم واختيارهم للمنتخبات الوطنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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