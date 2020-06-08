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"تقنية جازان" تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول

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"تقنية جازان" تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول "تقنية جازان" تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول
عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب من 4-17 ذي القعدة المقبل

أعلنت الكلية التقنية للبنين بجازان موعد القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، ابتداء من الـ4 حتى الـ17 من شهر ذي القعدة المقبل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وصرَّح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير بأن القبول في برنامج الدبلوم متاحٌ في تخصصات (القوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي، والدعم الفني، والآلات الكهربائية، والبرمجيات، والإدارة المكتبية، وميكانيكا السيارات، والشبكات، وحماية البيئة). أما التقديم على برنامج (البكالوريوس المسائي) فيكون في تخصص الإدارة العامة بدءًا من ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ إلى ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وأوضح أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية سيبدأ بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤١هـ، وينتهي ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ. داعيًا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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